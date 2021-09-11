Смерть українського футболіста, перемога Сіренка над росіянином: топ-новини спорту 10 вересня
Джерело:24 канал
Пішов з життя колишній захисник Металіста і молодіжної збірної України Денис Барвінко. Боксер Владислав Сіренко захистив свій чемпіонський титул, вже у першому раунді нокаутувавши росіянина Олександра Устінова. Такими були головні новини спорту в п'ятницю, 10 вересня.
Помер Денис Барвінко
10 вересня помер 27-річний Денис Барвінко. Це колишній захисник харківського Металіста, який свого часу викликався до юнацької збірної України. Причини смерті поки невідомі.
З Металістом Барвінко у сезоні 2012/2013 став срібним призером УПЛ.
Сіренко нокаутував росіянина в першому раунді
Український боксер Владислав Сіренко провів захист свого чемпіонського титулу WBC Asia. Захищав його проти росіянина Олександра Устінова в Парижі.
На цей бій Сіренку знадобився всього лише один раунд. Вже у першому раунді українець відправив суперника в нокаут, і суддя зупинив бій.
Олександрія перемогла в дербі
Олександрія виявилася сильнішою в дербі проти Інгульця. Все вирішив єдиний гол у другому таймі. Завдяки цій перемозі Олександрія піднялася на друге місце в турнірній таблиці.
10 мільйонів гривень за перемогу над Росією
Збірна України з волейболу може отримати 10 мільйонів гривень, якщо в 1/8 фіналу чемпіонату Європи переможе Росію. Такі гроші волейболістам пообіцяли спонсори. Матч відбудеться в суботу, 11 вересня. Початок о 18:30.