Смерть українського футболіста, перемога Сіренка над росіянином: топ-новини спорту 10 вересня

Пішов з життя колишній захисник Металіста і молодіжної збірної України Денис Барвінко. Боксер Владислав Сіренко захистив свій чемпіонський титул, вже у першому раунді нокаутувавши росіянина Олександра Устінова. Такими були головні новини спорту в п'ятницю, 10 вересня.

Помер Денис Барвінко

10 вересня помер 27-річний Денис Барвінко. Це колишній захисник харківського Металіста, який свого часу викликався до юнацької збірної України. Причини смерті поки невідомі.

З Металістом Барвінко у сезоні 2012/2013 став срібним призером УПЛ.

Сіренко нокаутував росіянина в першому раунді

Український боксер Владислав Сіренко провів захист свого чемпіонського титулу WBC Asia. Захищав його проти росіянина Олександра Устінова в Парижі.

На цей бій Сіренку знадобився всього лише один раунд. Вже у першому раунді українець відправив суперника в нокаут, і суддя зупинив бій.

Олександрія перемогла в дербі

Олександрія виявилася сильнішою в дербі проти Інгульця. Все вирішив єдиний гол у другому таймі. Завдяки цій перемозі Олександрія піднялася на друге місце в турнірній таблиці.

10 мільйонів гривень за перемогу над Росією

Збірна України з волейболу може отримати 10 мільйонів гривень, якщо в 1/8 фіналу чемпіонату Європи переможе Росію. Такі гроші волейболістам пообіцяли спонсори. Матч відбудеться в суботу, 11 вересня. Початок о 18:30.