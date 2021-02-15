Гладкий став найкращим гравцем 14 туру УПЛ: як нападник оформив дубль – відео

Джерело:УПЛ
Форвард луганської Зорі Олександр Гладкий здобув звання найкращого гравця 14 туру УПЛ. Таке рішення експертної ради
Загалом боротьбу за звання найкращого гравця 14 туру вели три футболісти, які оформили дублі.
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Та все ж перемогу в опитуванні експертої ради здобув саме Гладкий. Нападник Зорі набрав п’ять балів, у той час як форвард Динамо Артем Бєсєдін – три, а львів’янин Альваро – один.
Відеоогляд матчу Зоря – Десна