Українська гімнастка, яку через скандал із Польщею виключили зі збірної, завершила кар'єру
Джерело:Інстаграм Влади Нікольченко
Титулована українська спортсменка Влада Нікольченко несподівано оголосила про завершення кар'єри. Торік гімнастка зробила скандальну заяву стосовно Польщі.
Про своє рішення 21-річна спортсменка повідомила в інстаграмі. Деталі такого непростого кроку Нікольченко пообіцяла розповісти згодом.
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Несподівана заява Нікольченко
Влада зазначила, що її рішення не пов'язане зі змінами в особистому житті.
"Закриваю двері та впевнено лечу вперед, назустріч новому.
Я офіційно завершую свою спортивну карʼєру гімнастки, цей пост для того, щоб не було пліток, що я завагітніла, або вийшла заміж, а взагалі мене хлопець кинув, та й шейх в Дубаї чекає.
Ні-ні і ще раз ні. На жаль, іноді буває багато несправедливості в нашому житті, я з ними стикаюсь по життю, як і всі ми, але після однієї я вирішила, що досить і це стане крапкою", – написала Нікольченко.
Призерка чемпіонату світу та Європи попросила своїх шанувальників набратися терпіння. Через кілька днів вона повідомить, що спонукало її завершити кар'єру.
Нікольченко пішла з гімнастики / фото з інстаграму спортсменки
Що відомо про Владу Нікольченко
- Гімнастка народилася в Харкові. Починаючи з 2018 року була лідером збірної України.
- В її активі бронзові медалі ЧС-2019 та ЧЄ-2019. Була переможницею фіналу Гран-прі 2018 та дворазовою володаркою Кубка світу у вправі з булавами.
- Торік гімнастка стала фігуранткою міжнародного скандалу. На емоціях вона висловилась про ненависть до Польщі та поляків.
- Згодом вона перепросила за свої слова. Однак це її не врятувала від виключення зі складу збірної України.
- У березні 2024 року Нікольченко повернулася до збірної та навіть виступила на Кубку світу в Афінах.