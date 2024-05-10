У перший день у пронесенні олімпійського вогню участь взяла українська гімнастка Марія Височанська. Вона стала лідером команди атлетів з країн ЄC, які розпочали естафету.
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Знак єдності, надії та солідарності
Наша спортсменка пронесла факел з олімпійським вогнем вулицями Марселя, а поруч з нею крокували інші 27 атлетів, які представляють кожну з країн Європейського Союзу.
Участь українки в цьому заході прокоментувала Міністр спорту Франції Амелі Удеа-Кастера. Вона заявила, що залучення України до естафети у складі спортсменів з країн ЄС є важливим меседжем про підтримку нашого народу.
Це спосіб підкреслити нашу солідарність з Україною в той час, коли вона страждає від жахливої загарбницької війни. Це знак єдності, надії та солідарності. Ми хочемо, щоб вони перемогли,
– заявила Амелі Удеа-Кастера.
Марія Височанська з олімпійським вогнем: дивіться відео
Після участі в церемонії Марія Височанська не стримувала своїх емоцій. Спортсменка заявила, що це дуже важлива подія в її житті й вона безмежно пишається представляти Україну на святі спорту.
Переказати словами всі емоції складно, бо вони надзвичайно великі. Це гордість і надзвичайна радість, що Україна стала 28 країною-учасницею. Мені надали таку честь нести олімпійський вогонь. Це дуже зворушливо, і я надзвичайно щаслива,
– сказала Марія.
Зазначимо, що батько Марії Височанської – український воїн. У 2015 році він брав участь у 242-денних боях за Донецький аеропорт, де був поранений. Після початку повномасштабного вторгнення він знову долучився до Сил Оборони й нині захищає Україну від російських загарбників.
Нагадаємо, що Марія Височанська є чемпіонкою Європи з художньої гімнастики й учасницею Олімпійських ігор-2020. У Токіо вона у складі збірної України у груповому багатоборстві дійшла до фіналу, де посіла сьоме місце на турнірі.