Геть із клубу: розлючений фанат вимагав у Челсі викинути Вернера з команди – відео

Нападник Челсі Тімо Вернер не вражає своєю результативністю. Таке марнотратство гольових моментів обурює фанатів лондонського клубу.

"Забирайся з клубу"

Епізод стався під час відкритого тренування Челсі, яке змогли відвідати фанати клубу. Один із уболівальників скористався можливістю та висловив своє невдоволення у сторону нападника лондонців Тімо Вернера.

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Фанатам запропонували зробити свій прогноз на наступний матч Челсі, який відбудеться 22 серпня. Один із уболівальників взяв мікрофон на весь стадіон заявив: "Вернере, забирайся з клубу". Такі слова викликали невдоволення інших фанатів, які також були присутні на тренуванні улюбленої команди. За даними Transfermarkt, вартість переходу футболіста складає 65 мільйонів євро.

Відео інциденту

Здається, цього чоловіка вже допекли нереалізовані 100-відсоткові моменти німецького форварда. Протягом сезону Тімо став справжнім об'єктом для насмішок через проблеми з реалізацією моментів. Цікаво, що "сині" готові оформити трансфер Вернера.

Кар'єра Вернера у Челсі: коротко