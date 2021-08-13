Жарт про повернення Лукаку

28-річний бельгійський нападник повернувся у лондонський клуб. Ромелу Лукаку вже захищав кольори Челсі з 2011 до 2014 року, катаючись двічі в оренду у Вест Бромвіч та Евертон.

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Авторитетний портал Transfermarkt вирішив трішки пожартувати над Челсі, який викупив контракт футболіста в Інтера за 115 мільйонів євро: "Помилка Челсі ціною в 80 мільйонів євро".

Цікаво, що у 2014 році Челсі продав футболіста в Евертон за 35 мільйонів євро. Бельгієць вдруге повернувся у склад "синіх" на 5 років (до кінця червня 2026 року). Цей трансфер став рекордним в історії клубу з Лондона.



Тролінг від Transfermarkt / Фото з instagram.com/transfermarkt_official