Жарт про повернення Лукаку
28-річний бельгійський нападник повернувся у лондонський клуб. Ромелу Лукаку вже захищав кольори Челсі з 2011 до 2014 року, катаючись двічі в оренду у Вест Бромвіч та Евертон.
До теми Офіційно: Ромелу Лукаку – гравець Челсі
Авторитетний портал Transfermarkt вирішив трішки пожартувати над Челсі, який викупив контракт футболіста в Інтера за 115 мільйонів євро: "Помилка Челсі ціною в 80 мільйонів євро".
Цікаво, що у 2014 році Челсі продав футболіста в Евертон за 35 мільйонів євро. Бельгієць вдруге повернувся у склад "синіх" на 5 років (до кінця червня 2026 року). Цей трансфер став рекордним в історії клубу з Лондона.
Тролінг від Transfermarkt / Фото з instagram.com/transfermarkt_official
- Після перебування в Евертоні Ромелу виступав за Манчестер Юнайтед, а вже у серпні 2019 року перейшов до одного з лідерів Серії А.
- У сезоні-2020/2021 Лукаку зіграв за італійський Інтер 44 матчі, у яких відзначився 30 голами та 10 асистами. Також у його пасив 7 жовтих карток.
- Свій перший офіційний поєдинок у новому сезоні Інтер проведе проти Дженоа (21 серпня). Однак перед цим на нього чекає контрольний спаринг проти київського Динамо, який запланований на 14 серпня.