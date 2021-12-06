Дніпро-1 – Чорноморець 3:1

Голи: Пихальонок, 20, Довбик, 64 (п), Ігнатенко, 74 – Ісаєнко, 13

Дніпро-1 до поєдинку підійшов у статусі четвертої команди чемпіонату. Підопічні Ігоря Йовічевіча поступались Зорі, яка йде третьою, лише одним пунктом.

Чорноморець із 11 балами перебував у зоні вильоту – 11 балів та лише 13 місце серед 15 клубів УПЛ.

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Дніпряни активніше розпочали поєдинок. Довбик трішки перетримав м'яч у штрафному суперника, тому його постріл був заблокований захисником.

Майже відразу Чорноморець спробував відповісти атакою – оборона господарів розрядила ситуацію, винісши м'яч за межі штрафного. Найкращий момент змарнував Назаренко, але з його ударом у кут воріт впорався голкіпер "моряків".

Атакували господарі, але нулі на табло розмочили гості з Одеси. На 13-й хвилині Ісаєнко став адресатом передачі з флангу та прицільним ударом головою прошив сітку воріт Кожокару – 0:1.

Відео голу Ісаєнка

Вже через сім хвилин господарі зрівняли цифри на табло. Чарівна ліва Пихальонка. Футболіст Дніпра-1 пробив з-під опікуна з-за меж штрафного та поцілив прямо кут володінь Кучерука – 1:1.

Пихальонок зрівняв рахунок: відео

Дуже відкритий футбол показували команди. Гравці Чорноморця після швидкої атаки сигналізували арбітру, що один із футболістів Днпіра-1 зіграв рукою у власному штрафному. Але суддя Микола Балакін не став вказувати на 11 метрів.

Знову Ісаєнко міг забивати. Він випередив свого суперника на другому поверсі після подачі з кутового. Але м'яч розминувся зі стійкою.

Багато боротьби було на футбольному полі. Дубінчак перевірив на пильність голкіпера Чорноморця – Кучерук був на місці та легко забрав м'яч до своїх рук. "Моряки" відповіли ударом з середньої відстані від Ваната, але м'яч пролетів повз ворота.

На перерву команди пішли за мирового рахунку 1:1.

Характер Дніпра-1

Трьома кутовими від Дніпра-1 розпочався другий тайм. Ванат з-під захисника зумів пробити у ворота господарів – воротар парирував удар.

Гуцуляк змарнував чудову нагоду забити. Нападник не зміг замкнути простріл Дубінчака, промахнувшись по м'ячу.

Вже через декілька секунд Дніпро-1 заробив пенальті. Путря сфолив у власному штрафному. До 11-метрової позначки підійшов Довбик та вивів господарів вперед у рахунку – 2:1.

Гол Довбика: відео

На 74-й хвилині господарі збільшили відрив після помилки в обороні Чорноморця. Довбик віддав на Ігнатенка, який потужним ударом у падінні прошив сітку воріт одеського клубу.

Спершу суддя скасував взяття воріт через офсайд у Довбика, але переглянув епізод за допомогою ВАР. Після відеоповтору арбітр вказав на центр поля. Дніпро-1 повів у рахунку – 3:1. Довбик записав на свій рахунок не лише гол, а й асист.

Третій гол Дніпра-1: відео