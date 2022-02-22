Герой України на Євро-2020 пропустить важливий матч збірної проти Шотландії

Нападник Дніпра-1 та збірної України Артем Довбик потрапив у лазарет команди. 24-річний форвард отримав травму.

Довбику швидше за все буде потрібна операція. Характер травми не повідомляється.

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За інформацією джерела, у неділю, 20 лютого, під час роботи зі штангою у тренажерному залі Артем серйозно пошкодив грудний м'яз. Травму також підтверджують інші неофіційні джерела.

Пауза у роботі становитиме близько 5 – 6 тижнів. Футболіст пропустить матчі України у відборі на ЧС-2022

Які матчі пропустить Довбик