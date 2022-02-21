Почалися слідчі дії та відкрито кримінальне провадження за статтею навмисного псування майна. За інформацією "Профутболу", на місці події знайшли пляшку із запахом бензину.

До слова Український ексфутболіст Шахтаря прийняв російське громадянство

"Сьогодні, поки триває слідство, важко щось говорити. Можливо пов'язано з чим завгодно. Версії різні опрацьовуються. У тому числі й футбольні, може, конкуренція чи ще щось. Поки йде слідство, нічого не говоритимемо", – сказав почесний президент Перемоги Феміс Сагіров.