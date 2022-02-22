Довбику швидше за все буде потрібна операція. Характер травми не повідомляється.
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За інформацією джерела, у неділю, 20 лютого, під час роботи зі штангою у тренажерному залі Артем серйозно пошкодив грудний м'яз. Травму також підтверджують інші неофіційні джерела.
Пауза у роботі становитиме близько 5 – 6 тижнів. Футболіст пропустить матчі України у відборі на ЧС-2022
Які матчі пропустить Довбик
- Відбірковий матч на чемпіонат світу-2022 між Шотландією та Україною відбудеться 24 березня, початок поєдинку о 21:45 за київським часом.
- Якщо Україна зможе пройти Шотландію, то вже 29 березня на неї чекає зустріч із переможцем парти Уельс – Австрія.
- Довбик пропустить і низку матчів Дніпра-1, серед них із Десною, Ворсклою, ФК Рух, Металістом 1925 року та Шахтарем.
- Артем Довбик є лідером УПЛ за кількістю забитих голів, на рахунку футболіста Дніпра-1 14 точних ударів у 17 матчах цього сезону.