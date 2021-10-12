Герой України на Євро-2020 може перейти в турецький топ-клуб
12 жовтня 2021 , 08:52Читать новость на русском
Джерело:Fotomac
Український герой Євро-2020 Артем Довбик потрапив під приціл селекціонерів Фенербахче. Форвард Дніпра-1 привернув своєю грою увагу стамбульського гранда.
За даними джерела, Довбика у матчах кваліфікації на ЧС-2022 особисто пригледів головний тренер "канарок" Вітор Перейра, після чого дав завдання клубним скаутам уважніше придивитися до молодого українця.
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У числі охочих підписати 24-річного українського нападника також фігурують гранди українського футболу – Динамо і Шахтар.Фенербахче після восьми стартових турів турецької Суперліги йде на першому рядку, випереджаючи найближчого переслідувача Трабзонспор на один бал. У складі "канарок" виступає чемпіон світу-2014 у складі збірної Німеччини Месут Озіл.
Коротко про успіхи Довбика
- Міжнародне визнання до Артема прийшло після пам'ятного голу у ворота збірної Швеції (2:1) в матчі 1/8 фіналу Євро-2020, де збірна України вперше в своїй історії дісталася до чвертьфіналу.
- У сезоні 2021/22 на рахунку Довбика 10 матчів за Дніпро-1, в яких він провів п'ять забитих м'ячів і оформив два асисти.
- Угода гравця і Дніпра-1 розрахована до 2023 року. Transfermarkt оцінює вартість футболіста в 1,8 мільйона євро.