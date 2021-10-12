За даними джерела, Довбика у матчах кваліфікації на ЧС-2022 особисто пригледів головний тренер "канарок" Вітор Перейра, після чого дав завдання клубним скаутам уважніше придивитися до молодого українця.

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У числі охочих підписати 24-річного українського нападника також фігурують гранди українського футболу – Динамо і Шахтар.

Фенербахче після восьми стартових турів турецької Суперліги йде на першому рядку, випереджаючи найближчого переслідувача Трабзонспор на один бал. У складі "канарок" виступає чемпіон світу-2014 у складі збірної Німеччини Месут Озіл.

Коротко про успіхи Довбика