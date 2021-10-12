По данным источника, Довбика в матчах квалификации на ЧМ-2022 лично присмотрел главный тренер "канареек" Витор Перейра, после чего дал задание клубным скаутам внимательнее присмотреться к молодому украинцу.

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В числе желающих подписать 24-летнего украинского нападающего также фигурируют гранды украинского футбола – Динамо и Шахтер.

Фенербахче после восьми стартовых туров турецкой Суперлиги идет на первой строчке, опережая ближайшего преследователя Трабзонспор на один балл. В составе "канареек" выступает чемпион мира-2014 в составе сборной Германии Месут Озил.

Коротко об успехах Довбика