Герой фіналу Бонуччі підтримав спонсорів Євро-2020 на пресконференції: відео
12 липня 2021 , 10:18Читать новость на русском
Джерело:твітер The Sun Football
Італійська збірна переграла Англію у фіналі Євро-2020. Автор голу у ворота суперників та один з героїв матчу Леонардо Бонуччі продовжив своє святкування тріумфу на пресконференції.
Святкування героя матчу
Захисник італійської збірної Леонардо Бонуччі не стримував емоцій щастя після фіналу Євро-2020. Футболіст відвідав пресконференцію, щоб поділитись враженнями від тріумфу.
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Гравець оборони перед початком спілкування з журналістами по черзі пив пиво і "Coca-Cola".До слова. На 67-й хвилині матчу, коли рахунок на табло був 0:1 на користь Англії, італійці перетворили свою перевагу на полі у гол. Після подачі з кутового Пікфорд парирував удар Верратті, але Бонуччі виграв добивання та заштовхав м'яч у ворота – 1:1.
Відео з пресконференції Бонуччі
- Переможець фіналу визначився у серії післяматчевих пенальті. Тут футбольний Бог був на стороні "скуадра адзурри" (3:2).
- Англійці ж тричі не забивати пенальті.