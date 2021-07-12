Яскраве святкування

Збірна продовжила своє святкування вже підтрибунному приміщенні. Футболісти співали, танцювали, обливались шампанським, але найяскравіше тріумф відсвяткував колишній гравець Італії Даніеле Де Россі.

До теми Всі дороги ведуть у Рим: Італія приголомшила Англію у фіналі Євро-2020, вигравши по пенальті

Тренер із розвитку техніки у національній команді зайшов у роздягальню і з розгону проїхався по столу, який футболісти полили водою. Наприкінці столу футболіст ефектно та водночас кумедно впав та відразу підійнявся на ноги.

У січні 2020 року Де Россі повішав бутси на цвях. Півзахисник зіграв за італійську збірну 117 матчів, у яких забив 21 гол.

Нагадаємо, що переможця Євро-2020 Італія та Англія визначили лише у серії післяматчевих пенальті. У футбольній фортуні сильнішою виявилась команда Роберто Манчіні. "Скуадро адзурра" реалізувала три пенальті. Натомість англійці не забили три 11-метрові удари.