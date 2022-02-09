Гераскевич фінішував у топ-10 на тренуваннях перед розіграшем медалей на Олімпіаді-2022

На Олімпіаді-2022 завершились тренувальні заїзди напередодні офіційних стартів. Українець Владислав Гераскевич показав чудовий результат.

Чудовий виступ українця

Перший в історії України скелетоніст показав результати у топ-10 найкращих. Спершу Владислав Гераскевич фінішував із сьомим часом, а у другому заїзді покращив свій результат – п'ята позиція, повідомляє 24 канал.

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Відставання від лідера, яким став китаєць Інь Чжен, склало +0.98 секунди. А під час другого тренування українець був ще швидшим +0.88 від лідера, який був представник ОКР Олександр Третьяков.

Вже 11 лютого скелетоністи позмагаються за комплекти нагород Олімпіади-2022. Наступного дня медалі між собою розіграють жінки.

Що відомо про Владислава Гераскевича