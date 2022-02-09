Сенсаційний виступ Італії
Скарбничка Італії поповнилась другим "золотом" Олімпійських ігор у Пекіні. Авторами несподіваної перемоги у керлінгу стали Стефанія Константіні та Амос Мозанер, повідомляє 24 канал.
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Італійська пара не знала смаку поразок у Китаї та стала першою. У фіналі італійці перемогли суперників із Норвегії Крістіну Скасліен та Магнуса Недреготтена, які стали другими – 8:5.
Цей виступ у змішаній парі був дебютним для італійців. Успіх приємно вразив не лише фанатів, а й італійських коментаторів телеканалу "Євроспорт", які додали видовищності цій перемозі.
Вони дуже емоційно відреагували на розв'язку фіналу та тріумфальний кидок італійки Стефанії. Здавалось, що ще трішки і один із коментаторів точно зірве голос.
Відео реакції коментаторів