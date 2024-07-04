Попри провал на Євро: зірка Шахтаря потрапив до символічної збірної найдорожчих гравців світу

Портал Transfermarkt опублікував символічну збірну світу з найдорожчих гравців віком до 21 року, які не виступають у топ-5 чемпіонатів Європи. Серед них знайшлося місце українському півзахиснику Георгію Судакову.

Наразі трансферна вартість Георгія Судакова за версією Transfermarkt становить 35 мільйонів євро. Цього виявилося цілком достатньо, щоб опинитися серед 11 найдорожчих молодих гравців.

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Судаков у компанії майбутньої зірки Реалу

Цікаво, що найдорожчим молодим гравцем світу є форвард бразильського Палмейраса Ендрік. Трансферна вартість 17-річного вундеркінда становить 60 мільйонів євро. 21 липня 2024 року, коли Ендріку виповниться 18 років, форвард приєднається до мадридського Реала.

Також серед одинадцяти найдорожчих гравців світу U-21 є два одноклубники Анатолія Трубіна з лісабонської Бенфіки: Жоау Невес (55 млн) та Антоніо Сілва (45 млн).

Символічна збірна молодих гравців / фото Transfermarkt

Судаков на Євро-2024