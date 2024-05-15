Тривожні новини перед Євро: лідер збірної України отримав травму перед фіналом Кубка

Георгій Судаков не зміг допомогти Шахтарю у фіналі Кубка України проти Ворскли. Головний тренер національної команди Сергій Ребров прокоментував пошкодження гравця.

У Рівному відбувся фінал Кубка України 2023-2024. У вирішальному матчі зійшлись полтавська Ворскла та новоспечений чемпіон УПЛ донецький Шахтар, пише 24 Канал.

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Травма лідера Шахтаря

"Гірники" здобули перемогу з рахунком 2:1 та виграли свій 14-ий Кубок в історії. Втім для команди Маріно Пушича не обійшлось і без ложки дьогтю.

До заявки Шахтаря не потрапив лідер команди Георгій Судаков. Як повідомив головний тренер збірної України Сергій Ребров, 21-річний півзахисник отримав пошкодження перед зустріччю.

Ступінь та її характер невідомі, але коуч сподівається, що Георгій повернеться в обійму до Євро-2024. Свій перший матч на чемпіонаті збірна проведе трохи більше ніж за місяць – 17 червня проти Румунії.

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Відзначимо, що хавбек став ключовим гравцем для Шахтаря. У 34-х матчах за "гірників" Судаков оформив 10 голів та два асисти цього сезону. Крім того, Георгій є футболістом основи збірної України. У 13 матчах за команду він забив один м'яч та віддав дві результативні передачі.