Чергова проблема Динамо: кияни втратили ще одного гравця основи через проблеми зі здоров'ям

Київське Динамо продовжують переслідувати проблеми. Провідні гравці столичного клубу отримують травми, що вимагає від Луческу додаткого мозкового штурму.

Георгій Бущан не зможе допомогти київському Динамо впродовж 4-6 тижнів. "Біло-сині" залишаються тільки з одним воротарем в обоймі.

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Воротарське прокляття

Основний голкіпер Динамо та збірної України перенесе операцію на спині. Бущан потребує вимушеного хірургічного втручання з видалення міжхребцевої грижі. Гравець пробуде у лазареті протягом 4-6 тижнів. Бущан цього сезону уже пропускав кілька місяців через проблеми із коліном.

Другий воротар столичного клубу Денис Бойко також травмований. Досвідчений голкіпер уже переніс свою операцію після травми коліна, але потребує ще 2-3 місяці на відновлення. Єдиним стражем воріт Динамо залишається Руслан Нещерет, якому Луческу не встидається довіряти місце у стартовому складі.

Інші травмовані гравці Динамо