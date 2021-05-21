Не футболіст, а машина: Гент відзначив результативну гру Яремчука

Роман Яремчук впевнено веде Гент до єврокубків. У бельгійському клубі приємно вражені грою забивного українського нападника.
Відзнака від Гента
В останньому матчі проти Стандарта Роман Яремчук теж не пішов з поля без забитого голу. Завдяки такій грі українця Генту залишилось зробити лише один крок до виходу у єврокубки.
Оце так Яремчук у двох голах від шаленого рекорду Гента
Пресслужба бельгійців оцінила результативність форварда збірної України у своєму твітері. Вони виділили те, жоден інший футболіст команди не взяв участь у забитих м'ячах.
На рахунку Романа участь в 41% усіх голів забитих Гентом у чемпіонаті цього сезону (27 з 66/20 голів + 7 передач). Машина. Жоден інший гравець нашої команди не взяв участь у понад 17% забитих м'ячів (Вадис Оджіджа-Офое – 11 з 66/2 голи + 9 передач),
– йдеться у пості бельгійського клубу.
Зараз футболіст може встати рекордсменом клубу за кількістю забитих м'ячів. Для цього форварду треба відзначитись у матчі проти Мехелена, який стане останнім у сезоні, двома голами.
- У цьому сезоні Яремчук відзначився у воротах суперників 23 голами у 42 матчах, у його активі також є 8 асистів в усіх турнірах. Його контракт із Гентом спливає у кінці червня 2025 року.
- Футболіст отримав гарантію від керівництва клубу, що покине команду вже після чемпіонату Європи-2020.