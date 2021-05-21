Не футболіст, а машина: Гент відзначив результативну гру Яремчука

Роман Яремчук впевнено веде Гент до єврокубків. У бельгійському клубі приємно вражені грою забивного українського нападника.

Відзнака від Гента

В останньому матчі проти Стандарта Роман Яремчук теж не пішов з поля без забитого голу. Завдяки такій грі українця Генту залишилось зробити лише один крок до виходу у єврокубки.

Оце так Яремчук у двох голах від шаленого рекорду Гента

Пресслужба бельгійців оцінила результативність форварда збірної України у своєму твітері. Вони виділили те, жоден інший футболіст команди не взяв участь у забитих м'ячах.

На рахунку Романа участь в 41% усіх голів забитих Гентом у чемпіонаті цього сезону (27 з 66/20 голів + 7 передач). Машина. Жоден інший гравець нашої команди не взяв участь у понад 17% забитих м'ячів (Вадис Оджіджа-Офое – 11 з 66/2 голи + 9 передач),

– йдеться у пості бельгійського клубу.

Зараз футболіст може встати рекордсменом клубу за кількістю забитих м'ячів. Для цього форварду треба відзначитись у матчі проти Мехелена, який стане останнім у сезоні, двома голами.