Переможний гол Яремчука

Українські футболісти Роман Яремчук та Роман Безус вийшли у стартовому складі Гента. Ігор Пластун залишився на лавці для запасних.

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Вже на 7-й хвилині господарі відкрили рахунок у зустрічі. Маледе отримав передачу від Кумса, увійшов у штрафний та потужно пробив під поперечину – 1:0 без шансів для голкіпера.

Вже у компенсований до матчу час за справу взявся нападник збірної України. Яремчук та Тісоудалі вибігли у стрімку контратаку, останній віддав передачу на українця, яка обрізала воротаря. Роману нічого не залишалось, як закотити м'яч у порожні володіння Стандарта.

Для Яремчука цей гол став 22-м у 41 поєдинку в усіх турнірах. Також в активі форварда 8 асистів. Роман провів на полі весь матч. Безус пішов з газону у додатковий до поєдинку час. Також участь у зустрічі взяв і третій український легіонер Гента Пластун. Захисника випустили на 72-й хвилині.

Завдяки перемозі Гента 2:0 клуб із 35 очками йде на першому місці у таблиці другого раунду. В останньому турі Гент та Мехелен, за який виступає Мар'ян Швед, розіграють путівку у єврокубки.

Відео голу Яремчука