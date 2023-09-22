Обидва голи команди забили у другому таймі. На 67-й хвилині Уго Кейперс відкрив рахунок у зустрічі, а вже через три хвилини Едуардо Герреро швидко повернув Зорю у гру 1:1.

Детальніше про гру Терпіння і праця: Зоря зіграла внічию з фаворитом групи в Лізі конференцій – відео голів

Кривенцов: Можна вважати, що результат позитивний для нас

Такий рівний рахунок протримався до фінального свистка. Зоря здобула свій перший бал у стартовому турі групового етапу Ліги конференцій.

Головний тренер Зорі Валерій Кривенцов прокоментував гру своєї команди на післяматчевій пресконференції. Відзначимо, що новий наставник "мужиків" перед матчем готував сюрпризи для бельгійського суперника. І, схоже, їм це вдалось.

Кривенцов запевнив, що команда не мала права програвати вже у першому турі, тому план на гру подіяв та Зоря виконала завдання, яке перед нею поставив тренерський штаб. Валерій Сергійович відзначив хиткий характер поєдинку, адже Зоря могла, як програти, так і перемогти Гент.

Що до гри – Гент, наразі, є лідером бельгійського чемпіонату. Команда демонструє активний, агресивний, швидкий футбол, до якого ми були готові. Можна вважати, що результат позитивний для нас, хлопці активно працювали в обороні, що не дало супернику багато грати біля наших воріт. Було достатньо хороших моментів для реалізації, але матч був досить хиткий – могли програти, а могли й перемогти,

– розповів Кривенцов.

"До відкритого футболу з таким суперником ми були не готові"

Наставник залишився задоволений таким підсумковим результатом зустрічі. Для перемоги не вистачило лише атакувального потенціалу, хоча тренер намагався посилити гру команду завдяки замінам. Однак останні 10 хвилин матчу були дуже нервовими для "мужиків", які постійно перебували під тиском суперника.

Кривенцов не приховує той факт, що команда сподівалась та розраховувала тільки на "домашню" перемогу, але гра внесла свої корективи. Головний тренер "мужиків" зізнався, що його підопічним було складно грати проти Гента у відкритий та атакувальний футбол.

Ми вивчали суперника, подивились приблизно 9-ть поєдинків, намагалися якомога краще вивчити стиль їх гри, а також роздивлялися окремих гравців. Була настанова грати в активний футбол, але на цей момент, до відкритого футболу з таким суперником ми були не готові,

– підсумував керманич луганського клубу.

Відзначимо, що в іншому матчі групи Маккабі Тель-Авів ледь не втратив перемогу над Брейдабліком – 3:2.

Тепер на підопічних Кривенцова чекатимуть два матчі УПЛ – проти Дніпра-1 (24 вересня) та Чорноморця (30 вересня). Після чого 5 жовтня Зоря проведе свій поєдинок другого туру групового етапу Ліги конференцій на виїзді проти Брейдабліка.