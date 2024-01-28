Сидорчук відзначився дебютним асистом у чемпіонаті Бельгії: відео

У суботу, 27 січня, відбулися матчі 22 туру бельгійської Ліги Жупіле. В одному з них Гент на своєму полі приймав Вестерло.

Поєдинок закінчився з рахунком 2:2. Гості двічі виходили вперед, але втратили перемогу на сьомій компенсованій хвилині, повідомляє 24 Канал.

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Друга результативна дія Сидорчука в Бельгії

В основному складі Вестерло традиційно зіграв український півзахисник Сергій Сидорчук. Колишній капітан Динамо добре адаптувався у новому колективі та після переходу в Бельгію кожен матч у чемпіонаті розпочинав із перших хвилин.

Цей поєдинок став 16-м для досвідченого футболіста в Лізі Жупіле. І саме в ньому Сергій відзначився першою результативною передачею.

На 17-й хвилині матчу Сидорчук здійснив ривок з центру поля у штрафний майданчик господарів та віддав пас повз захисника Гента на свого партнера Ромео Верманта. 20-річний форвард добре обробив м'яч і влучним ударом відкрив рахунок у матчі.

Дивіться відео з асистом Сидорчука

Усього протягом матчу Сергій Сидорчук здійснив 50 дотиків до м'яча, виконав 32 з 40 точні передачі та одну вдалу спробу дриблінгу. На його рахунку також три відбори та одна виграна верхова дуель.

Нагадаємо, що результативна дія в матчі з Гентом стала другою для Сидорчука у складі Вестерло. У листопаді він забив гол у ворота Левена.

. Наразі Вестерло посідає одинадцяте місце в турнірній таблиці чемпіонату Бельгії. Свій наступний матч команда Сидорчука зіграє проти Серкль Брюгге. Поєдинок відбудеться 30 січня та розпочнеться о 21:30.