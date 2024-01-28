Поединок закончился со счётом 2:2. Гости дважды выходили вперед, но упустили победу на седьмой компенсированной минуте, сообщает 24 Канал.

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Второе результативное действие Сидорчука в Бельгии

В основном составе Вестерло традиционно сыграл украинский полузащитник Сергей Сидорчук. Бывший капитан Динамо хорошо адаптировался в новом коллективе и после перехода в Бельгию каждый матч в чемпионате начинал с первых минут.

Этот поединок стал 16-м для опытного футболиста в Лиге Жупиле. И именно в нем Сергей отличился первой результативной передачей.

На 17-й минуте матча Сидорчук совершил рывок из центра поля в штрафную хозяев и отдал пас мимо защитника Гента на своего партнера Ромео Верманта. 20-летний форвард хорошо обработал мяч и точным ударом открыл счет в матче.

Смотрите видео с ассистом Сидорчука

Всего в течение матча Сергей Сидорчук сделал 50 касаний мяча, выполнил 32 из 40 точных передач и одну удачную попытку дриблинга. На его счету также три отбора и одна выигранная верховая дуэль.

Напомним, что результативное действие в матче с Гентом стало вторым для Сидорчука в составе Вестерло. В ноябре он забил гол в ворота Левена.

Справка. В настоящее время Вестерло занимает одиннадцатое место в турнирной таблице чемпионата Бельгии. Свой следующий матч команда Сидорчука сыграет против Серкль Брюгге. Поединок состоится 30 января и начнется в 21.30.