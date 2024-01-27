У чемпіонаті АПЛ серед команд U-18 відбувся матч між лідером групи Північ Манчестер Юнайтед та Лідсом. Перемогу з розгромним рахунком 4:0 у поєдинку здобули манкуніанці, пише 24 Канал.
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Одним з авторів голів став вихованець МЮ Захар Бауманн. 17-річний центральний півзахисник відзначився на 31-й хвилині матчу, довівши рахунок до 3:0.
Етнічний українець підключився до атаки та пробив повз голкіпера Лідса. Цей гол став дебютним для Захара на цьому рівні.
Відео голу Бауманна
Що відомо про Бауманна
- Захар (Закері) Бауманн народився 2 січня 2007 року в англійському Болтону.
- Його батьки українські емігранти з Коломиї.
- Виховувався в академії Манчестер Юнайтед.
- За команду U-18 дебютував ще минулому сезоні. За даними Transfermarkt, Бауманн зіграв 11 матчів, забив 1 гол та віддав 1 асист.
- У Захара англійське громадянство, але він ще не був заграний за жодну збірну. Тож українським тренерам потрібно поквапитися, щоб не упустити талант.