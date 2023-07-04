Піде слідом за Павелком: СБУ затримала генсека УАФ Запісоцького, який ігнорував судові засідання

Генеральний секретар Української асоціації футболу під виглядом візитів до ТЦК не з'являвся на засідання по справі можливої корупції в організації. Втім Служба безпеки все ж знайшла чиновника.

Керівництво УАФ продовжує мати проблеми із законом через підозру у розкраданні коштів на будівництві заводу з виготовлення трави для футбольних полів. В середині червня був заарештований президент асоціації Андрій Павелко.

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Також підозрюваним виступає і генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький. На відміну від Павелка, генсек ігнорував судові засідання під виглядом робочих справ, а також візитів до ТЦК. Хоча Міністерство молоді та спорту забронювало працівників УАФ від мобілізації.

Втім правоохоронні органи все ж знайшли Запісоцького. Служба безпеки України затримала Юрія і доставляє його до Львова, де 5 липня відбудеться судове засідання. Адвокати посадовця заявили. що Запісоцький справді проходив військово-лікарняну комісію у ТЦК.

Новий показовий епізод у справі переслідування керівництва УАФ. Сьогодні вранці представниками силових структур було незаконно затримано генерального секретаря УАФ Юрія Запісоцького. Зараз він проходить в одному з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки військово-лікарську комісію та уточнення даних. Жодних підстав для затримання Юрія Запісоцького, у тому числі якихось порушень з його боку, не було. Такі дії представників силових відомств мають всі ознаки нового етапу кампанії незаконного тиску на УАФ, яка триває з осені минулого року,

– йдеться у заяві.

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Раніше суд встановив запобіжний захід Павелку та Запісоцькому у вигляді двох місяців арешту. Проте за них була внесена застава у розмірі майже 20 мільйонів гривень. Тому обоє опинились на свободі.

Пізніше, коли голову УАФ таки заарештували, застава була перерахована на користь держави. Поки Андрій Васильович знаходиться у СІЗО, виконувати обов'язки президента асоціації буде Олег Протасов.