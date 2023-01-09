Команди обмінювались гольовими ударами протягом обох таймів. Перша частина зустрічі закінчилась з рахунком 1:1. Левен та Кортрейк потішили своїх фанатів м'ячами, пише 24 канал.

Варто побачити Яремчук підвів Брюгге у відповідальний момент, відзначившись диким промахом: відео фейлу

Герой матчу

На 51-й хвилині за справу взявся правий захисник Кортрейка з України Олексій Сич. Українець вивів гостей уперед 1:2. Сич забив свій дебютний м'яч за бельгійський клуб, а також асистував партнеру по команді під час першого взяття воріт Левена.

Одразу після свого м'яча отримав жовту картку.

У другому таймі обидві команди обмінялись голами, а Кортрейк переміг з рахунком 2:3. Важлива перемога для клубу Сича, яка дозволила йому вийти із зони вильоту. Тепер команда українського захисника посідає 15-те місце, маючи у своєму активі 18 очок. До зони аутсайдерів зовсім нічого – лише один бал.

Відзначимо, що Кортрейк вирвав три очки у Левена вже на другій компенсованій хвилині до матчу.

Що відомо про Олексія Сича у футболці Кортрейка