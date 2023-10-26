16 жовтня донецький клуб офіційно вказав Патріку ван Леувену та його тренерському штабу на "двері". Після чого командою в одному матчі УПЛ керувала клубна легенда Даріо Срна.

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Палкін: Ми повинні перегорнути цю сторінку та зрозуміти, що понад усе – клуб

У переддень матчу Ліги чемпіонів Шахтар презентував нового головного тренера команди. Ним став боснієць Маріно Пушич, який підписав контракт до 30 червня 2026 року. Іноземний фахівець вже навіть дебютував на чолі "кротів" із поразки від Барселони 2:1.

Генеральний директор "гірників" Сергій Палкін привітав Пушича із приходом до керма донеччан та розповів, чому у клубі вирішили так швидко попрощатись із ван Леувеном.

Чому ми ухвалили таке рішення? Тому що вболівальники бачили, куди ми йдемо або не йдемо, який футбол ми показуємо або не показуємо. Якість футболу відповідала на всі запитання, і результати теж. Ми зробили помилку, ми її визнали. Визнали разом. Я не стверджую, що це провина тільки тренерського штабу Патріка. Ні, ми всі зробили помилку. Але дуже швидко виправили цю помилку і йдемо далі,

– сказав Палкін.

Гендиректор "кротів" додав, що інтереси клубу завжди на першому місці.

"Ми повинні перегорнути цю сторінку та зрозуміти, що понад усе – клуб. Ані імена, ані посади, а клуб та його результати. Тому ухвалили це рішення. Може, воно не таке людяне, може, занадто швидке, може, ми повинні були дати більше часу, але ми сіли, проаналізували і вирішили, що часу не маємо. І якщо бути відвертим, то ми ухвалили правильне рішення", – відповів функціонер "гірників".

Раніше у ЗМІ були чутки, що причиною звільнення став конфлікт нідерландського спеціаліста із провідними футболістами Шахтаря, серед яких називали Тараса Степаненка. Однак капітан донецького клубу спростував ці чутки.