16 октября донецкий клуб официально указал Патрику ван Леувену и его тренерскому штабу на "двери". После чего командой в одном матче УПЛ руководила клубная легенда Дарио Срна.

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Палкин: Мы должны пролистать эту страницу и понять, что больше всего – клуб

В преддверии матча Лиги чемпионов Шахтер презентовал нового главного тренера команды. Им стал босниец Марино Пушич, который подписал контракт до 30 июня 2026 года. Иностранный специалист уже даже дебютировал во главе "кротов" по поражению от Барселоны 2:1.

Генеральный директор "горняков" Сергей Палкин поздравил Пушича с приходом к рулю дончан и рассказал, почему в клубе решили так быстро попрощаться с ван Леувеном.

Почему мы приняли решение? Потому что болельщики видели, куда мы идем или не уходим, какой футбол мы показываем или не показываем. Качество футбола отвечало на все вопросы, и результаты тоже. Мы совершили ошибку, мы ее признали. Признали вместе. Я не утверждаю, что это вина только тренерского штаба Патрика. Нет, мы все совершили ошибку. Но очень быстро исправили эту ошибку и идем дальше,

– сказал Палкин.

Гендиректор "кротов" добавил, что интересы клуба всегда на первом месте.

"Мы должны пролистать эту страницу и понять, что больше всего – клуб. Ни имена, ни должности, а клуб и его результаты. Поэтому приняли это решение. Может, оно не такое человечное, может, слишком быстрое, может, мы должны были дать больше времени, но мы сели, проанализировали и решили, что времени нет. И если быть откровенным, то мы приняли правильное решение", – ответил функционер "горняков".

Ранее в СМИ были слухи, что причиной увольнения стал конфликт нидерландского специалиста с ведущими футболистами Шахтера, среди которых называли Тараса Степаненко. Однако капитан донецкого клуба опроверг эти слухи.