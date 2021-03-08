Президент Олімпіка виступив з жорсткою заявою про свавілля в українському футболі

Президент донецького Олімпіка Владислав Гельзін розповів, чому він обматюкав арбітрів після закінчення матчу 17-го туру чемпіонату України з донецьким Шахтарем (0:1).

Нагадаємо, що власник клубу увірвався на інтерв'ю тренера Юрія Калітвінцева і допустив нецензурні вирази на адресу суддівського корпусу УАФ.

До слова В УАФ пообіцяли жорстку реакцію на лайку Гельзіна після поразки від Шахтаря

Повірте, я не є показним матюкальником, це дійсно не мій спосіб вираження думок. Але коли на моїх очах і в усіх сенсах – за мій же рахунок арбітри демонстративно знущаються над моєю командою, безумовно, будучи впевненими, що в черговий раз будь діяння зійде їм з рук, тут всякому терпінню одного разу настане межа,

– сказав він.

Гельзін заявив, що глава комітету арбітрів Української асоціації футболу (УАФ) Лучано Лучі пригрозив йому покаранням за емоційну оцінку подій, що сталися в матчі УПЛ за участю його клубу. Він вважає це несправедливим.

"Я аж ніяк не пишаюся тими фразами, які були висловлені на камеру в минулу суботу, але я не маю наміру і відрікатися від суті викладеного: в український футбол повернулося системне беззаконня! Дозволю собі розчарувати Лучі і його сіньорат: системність свавілля досягла межи, що загрожує самому існуванню футболу України, і не тільки професійного", – сказав Гельзін.

Що трапилося у матчі Олімпік – Шахтар