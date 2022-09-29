Колишня жінка Кличка розповіла, як боксер відібрав у неї опіку над донькою

Гайден Панеттьєрі згадала, як втратила опіку над Каєю Євдокією, поки лікувалась від алкогольної залежності. Саме тоді Володимир Кличко забрав Каю Євдокію до себе.

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко відомий своїм зірковим особистим життям. Протягом семи років він був у стосунках із відомою актрисою Гайден Панеттьєрі.

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Пара почала зустрічатись у 2011 році, а через три роки у них народилась донька Кая Євдокія. Втім, у сепрні 2018-го Володимир та Гайден розлучились через алкогольну залежність дівчини.

Через це донька залишилась у Києві з батьком. Гайден згадала, як відомий боксер оформлював опіку над донькою і

Я навіть не знала, що це відбувається, поки вона не опинилась там. Я збиралася працювати над собоюі вилікуватись. Але цього не сталося. Я думала, що вона збирається відвідати тата, як завжди. А потім, як тільки вона опинилася там, він одразу ж сказав: "Я хочу отримати повну опіку над нею". Це було для мене шоком. Я ніколи не наражала її на небезпеку. Його не було поруч, щоб побачити, якою я була мамою. І якби він був, можливо, все було б інакше,

– розповіла Гайден.

Також Панеттьєрі заявила, що хоче змінити угоду про опіку, але вона боїться цим займатись через знаменитість боксера та впливовість його брата – мера Києва Віталія Кличка. Наразі через війну в Україні донька проживає у Європі.

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Нагадаємо, що Володимир був чемпіоном світу за версіями WBO, IBF, IBO та WBA. За свою кар'єру він провів 69 поєдинків, з яких виграв 64. На пенсію він пішов у 2017 році після поразки від Ентоні Джошуа.