Колишня цивільна дружина українського боксера Володимира Кличка – Гайден Панеттьєрі зробила несподіваний вчинок.

Зірка телесеріалів видалила зі своєї сторінки в Instagram всі фотографії з українцем і їхньою дочкою Кайєю-Євдокією. Причини цього поки що неясні, пише Xsport.

Дивіться також Колишня наречена Володимира Кличка розповіла про їхню доньку: Вона вчить українську

Зараз на сторінці 31-річної Панеттьєрі – всього 18 публікацій. Раніше вона часто ділилася фотографіями з Володимиром і донькою – не дивлячись на розрив відносин.

Що відомо про роман Кличка та Панеттьєрі

Володимир Кличко та Гейден Панеттьєрі будували стосунки з 2009 року, не поспішаючи йти до вівтаря. Пара була заручена, але до вівтаря так і не пішла.

У 2014 році народилась їхня спільна донечка Кайя-Євдокія, а вже у 2018-му Гейден та Володимир вирішили розійтись. Акторка оселилась в Лос-Анджелесі, де закрутила роман з Браяном Гікерсоном. Через садистські стосунки Гейден не хотіла знайомити обранця з донькою та більше не планувала поїздки до України. Спілкується вона з Кайєю тільки завдяки відеочатам.