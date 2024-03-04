"Захищають всю Європу": легенда НХЛ подякував українським спортсменам, які перебувають на фронті

З початку повномасштабного вторгнення чимало українських спортсменів взяли до рук зброю та стали на захист рідної країни. Свою повагу та вдячність висловив їм за це великий друг України Домінік Гашек.

Дворазовий володар Кубка Стенлі систематично підтримує українців. Він публічно засуджує спортивні організації, які не відстороняють росіян і білорусів від міжнародних змагань, а також одним із перших серед світових зірок спорту відвідав нашу країну ще в червні 2022 року.

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Підтримка від легендарного воротаря

Чеський колишній хокеїст вкотре висловив дружній спіч щодо українського народу. Він подякував нашим спортсменам, які захищають Україну на фронті та зазначив, що вони є справжніми героями.

Не можу уявити себе на місці українських спортсменів, які пішли на війну захищати свою батьківщину. Кожен український спортсмен, який бореться за свободу своєї країни, є героєм. Я захоплююся ними, знімаю капелюха та дякую їм. Дякую не тільки за захист власної свободи для своїх дітей та співгромадян, а й за те, що вони захищають всю Європу від імперіалістичної політики Росії,

– сказав Гашек.

Легендарний "Домінатор" також поділився думками щодо ганебної позиції НХЛ, яка не відсторонила росіян та білорусів від змагань. Він підкреслив, що так ліга рекламує війну в Україні та зобов'язана буде за це заплатити.

"Я вірю, що одного разу НХЛ доведеться заплатити гроші за це – гроші, які вони заробили на цій рекламі, бо через цю діяльність НХЛ загинуло багато людей в Україні, країні було завдано величезної шкоди. З огляду на прибутки НХЛ, ми говоримо не про мільйони доларів, а про мільярди доларів.

Їхні доходи близько 6 мільярдів доларів на рік, і я хотів би, щоб вони платили Україні принаймні 2 мільярди за кожен сезон. Ці гроші не повернуть українські людські життя, але я переконаний, що принаймні вони повинні заплатити ці гроші за кожен рік, коли там грають російські гравці", – заявив Гашек.

Чим відомий Домінік Гашек

Легендарний воротар, який 18 років кар'єри провів у НХЛ

У найсильнішій лізі світу грав за Чикаго Блекгокс, Баффало Сейбрс, Детройт Ред-Вінгс, а також Оттаву Сенаторс

6-разовий найкращий голкіпер сезону в НХЛ

Єдиний воротар в історії, який двічі ставав найціннішим гравцем ліги за результатами регулярного сезону

Дворазовий чемпіон Кубка Стенлі у складі Детройт Ред-Вінгс

Рекордсмен НХЛ за відсотком відбитих кидків у кар'єрі – 92.23

Олімпійський чемпіон 1998 року.