Дружина Усика знялася у гарячій фотосесії напередодні 8 березня: фото

У соціальних мережах із завидною регулярністю з'являються фотосесії за участю другої половинки українського супертяжа Олександра Усика (18-0, 13 КО) – Катерини.

На інстаграм-сторінці Альони Сергєєвої, яка працює фотографом дружини спортсмена, була опублікована серія кадрів, зроблених в домашній обстановці. На них Катерина позує в білому светрі і чорних штанях.

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Нова фотосесія дружини Олександра Усика / Фото: instagram.com/alena.sergeevaa/

Що відомо про дружину Усика

Олександр і Катя вчилися в Сімферополі в паралельних класах. У 2009 році пара одружилася. У родині троє дітей. Лізі виповнилося 11 років, Кирилу – сім, Михайлу – п'ять.