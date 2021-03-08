В социальных сетях с завидной регулярностью появляются фотосессии с участием второй половинки украинского супертяжа Александра Усика (18-0, 13 КО) – Екатерины.

На инстаграм-странице Алены Сергеевой, которая работает фотографом жены спортсмена, была опубликована серия кадров, сделанных в домашней обстановке. На них Екатерина позирует в белом свитере и черных брюках.

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Новая фотосессия жены Александра Усика / Фото: instagram.com/alena.sergeevaa/

Что известно о жене Усика

Александр и Катя учились в Симферополе в параллельных классах. В 2009 году пара поженилась. В семье трое детей. Лизе исполнилось 11 лет, Кириллу – семь, Михаилу – пять.