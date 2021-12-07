"Гармата" гравця Евертона "вкрала" в Арсенала перемогу в АПЛ: відео шаленого голу

Арсенал 6 грудня програв на виїзді Евертону у 15-му турі АПЛ. Господарі завдяки красивому голу вирвали перемогу.

Евертон вирвав перемогу в Арсенала

Наприкінці першого тайму Арсенал першим відкрив рахунок у виїзному для себе матчі. Голом відзначився Мартін Едегор.

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До 80-ї хвилини здавалось, що три очки поповнять скарбничку лондонського клубу, але інакше гадали гравці Евертона. За десять хвилин до завершення основного часу Рішарлісон зрівняв цифри на табло.

А вже у компенсований арбітром до поєдинку час господарі вийшли вперед. Демарай Грей отримав м'яч змістився ближче до центру та потужним пострілом з-за меж штрафного поцілив у ворота "канонірів". Голкіпер Арсенала навіть не встиг зреагувати на такий гарматний удар.

Грей приніс Евертону домашню перемогу над Арсеналом – 2:1.

Ця звитяга дозволила "ірискам" із 18 очками підійнятись на 12 місце у таблиці АПЛ.

Підопічні Мікеля Артети після поразки йдуть сьомими, маючи у своєму активі 23 бали.

Відеоогляд матчу (переможний гол із 2:43)