"Іспанія добре пресингує": головний тренер збірної Англії про вирішальний матч Євро-2024

Головний тренер збірної Англії Гарет Сайтгейт прокоментував фінальний матч Євро-2024 проти Іспанії. Команда з нетерпінням чекає на протистояння.

У неділю, 14 липня, відбудеться довгоочікуваний фінал Євро-2024. У запеклому протистоянні за трофей зійдуться збірні Іспанії та Англії.

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Що сказав Саутгейт про фінальний матч Євро

Тренер англійців зазначив, що всі з нетерпінням чекають випробування і команда за останні тижні прогресувала. Також розповів про те, що Англія має втілити мрії у реальність, адже пройшла такий довгий шлях.

В Іспанії дуже ясна манера гри. У них зіграна команда, яка дуже добре пресингує, по-справжньому інтенсивно. Вони дуже добре володіють м'ячем, тож нам треба грати максимально організовано. Але ми також добре контролювали м'яч, особливо в останніх кількох матчах,

– відзначив Саутгейт.

Також він прокоментував можливу серію післяматчевих пенальті, зазначивши, що збірна Англія виграла вже кілька з них і має бути готовою до них знову.

"Поразки у півфіналі Євро-1996 та фіналі Євро-2020 навчили мене тому, що у футболі все може змінюватися дуже швидко. Різниця між перемогою та поразкою така мала. Це розширило мій погляд на життя, тому що є речі важливіші за футбол. Завтра я не боюся того, що може статися, бо вже пройшов через усе. І я хочу, щоб гравці відчули цю відсутність страху. Ми хочемо, щоб вони були найкращими версіями самих себе. Якщо ми не боїмося програти, це дає нам більше шансів на перемогу", – додав Саутгейт.

Відзначимо, що фінальний матч Євро-2024 розпочався о 22:00 за київським часом.