В воскресенье, 14 июля, состоится долгожданный финал Евро-2024. В ожесточенном противостоянии за трофей сойдутся сборные Испании и Англии.

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Что сказал Саутгейт о финальном матче Евро

Тренер англичан отметил, что все с нетерпением ждут испытания и команда за последние недели прогрессировала. Также рассказал о том, что Англия должна воплотить мечты в реальность, ведь прошла такой долгий путь.

В Испании очень ясная манера игры. У них сыгранная команда, которая очень хорошо прессингует, по-настоящему интенсивно. Они очень хорошо владеют мячом, поэтому нам надо играть максимально организованно. Но мы также хорошо контролировали мяч, особенно в последних нескольких матчах,

– отметил Саутгейт.

Также он прокомментировал возможную серию послематчевых пенальти, отметив, что сборная Англия выиграла уже несколько из них и должна быть готова к ним снова.

"Поражения в полуфинале Евро-1996 и финале Евро-2020 научили меня тому, что в футболе все может меняться очень быстро. Разница между победой и поражением так мала. Это расширило мой взгляд на жизнь, потому что есть вещи важнее футбола. Завтра я не боюсь того, что может произойти, потому что уже прошел через все. И я хочу, чтобы игроки почувствовали это отсутствие страха. Мы хотим, чтобы они были лучшими версиями самих себя. Если мы не боимся проиграть, это дает нам больше шансов на победу", – добавил Саутгейт.

Отметим, что финальный матч Евро-2024 начался в 22:00 по киевскому времени.