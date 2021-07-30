Медалі не буде: українська боксерка Лисенко прикро програла в 1/4 фіналу Олімпіади
30 липня 2021 , 08:09Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Українка Ганна Лисенко поступилася в чвертьфіналі олімпійського турніру з боксу серед жінок. Таким чином, спортсменка покинула змагання.
В 1/4-й вона програла представниці Туреччини Бусеназ Сурменелі одноголосним рішенням суддів – 0:5.
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Це був другий поєдинок українки. У першому вона перемогла одноголосним рішенням суддів Умаіму Белахбіб з Марокко.Переможець чвертьфіналу в боксі гарантовано отримував медаль, адже бої за третє місце в цьому виді програми не передбачені.
Україна поки без медалі в боксі
- Таким чином, в України залишився один представник у боксі. У четвер, 29 липня, в 1/8 фіналу поступився важковаговик Цотне Рогава, а першу перемогу на турнірі здобув Олександр Хижняк.
- В чвертьфіналі він зустрінеться з 21-річним домініканським бійцем Еурі Седеньо. Поєдинок відбудеться 1 серпня о 06:18 ранку за київським часом.