Медалі не буде: українська боксерка Лисенко прикро програла в 1/4 фіналу Олімпіади

Українка Ганна Лисенко поступилася в чвертьфіналі олімпійського турніру з боксу серед жінок. Таким чином, спортсменка покинула змагання.

В 1/4-й вона програла представниці Туреччини Бусеназ Сурменелі одноголосним рішенням суддів – 0:5.

До слова Бронза Романчука, виліт Ворскли, форма Динамо: головні новини спорту 29 липня

Це був другий поєдинок українки. У першому вона перемогла одноголосним рішенням суддів Умаіму Белахбіб з Марокко.

Україна поки без медалі в боксі

Таким чином, в України залишився один представник у боксі. У четвер, 29 липня, в 1/8 фіналу поступився важковаговик Цотне Рогава, а першу перемогу на турнірі здобув Олександр Хижняк.

В чвертьфіналі він зустрінеться з 21-річним домініканським бійцем Еурі Седеньо. Поєдинок відбудеться 1 серпня о 06:18 ранку за київським часом.

Переможець чвертьфіналу в боксі гарантовано отримував медаль, адже бої за третє місце в цьому виді програми не передбачені.