Завершили без українок: Ганна Еберг виграла жіночій масстарт у заключній гонці Кубка світу-2023
Шведська спортсменка лише раз схибила за чотири заходи і впевнено здобула золото. Також на подіум піднялись дві біатлоністки, які завершили кар'єру.
Кубок світу з біатлону-2023 підійшов до завершення. Остання гонка відбулась у неділю, 19 березня. Жінки бігли масстарт у норвезькому Голменколлені, пише 24 канал.
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Українки не змогли відібратись на це змагання. У ньому одразу три топ-біатлоністки попрощались із професійною кар'єрою – Деніз Геррман-Вік, Анаїс Шевальє-Буше та Марте Олсбю-Ройсланд.
Останні дві змогли зайти на подіум, посівши третє та друге місце відповідно. Паралельно розігрувалась і доля Малого кришталевого глобуса. Фавориткою була Жюлія Сімон, яка до цього здобула Великий.
Француженка посіла 5 місце, що дозволило їй виграти і цей трофей. А перемога дісталась шведці Ганні Еберг, яка вдруге взяла золото на цьому КС. Спортсменка допустила лише одну хибу на останньому рубежі та на 22 секунди випередила Олсбю-Ройсланд.
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Результати жіночого масстарту на дев'ятому етапі Кубка світу у Голменколлені:
- Ганна Еберг (Швеція) – 36:33,5
- Марте Олсбю-Ройсланд (Норвегія) +22,6
- Анаїс Шевальє-Буше (Франція) +43,7
- Ганна Кебінгер (Німеччина) +46,5
- Жюлія Сімон (Франція) +56,5
- Деніз Геррман-Вік (Німеччина) +57,1
- Анна Гандлер (Австрія) +1:09,3
- Доротея Вірер (Італія) +1:09,4
- Анна Магнуссон (Швеція) +1:23,4
- Мона Брорссон (Швеція) +1:24,1