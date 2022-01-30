Ганебний щур, – ексфутболіст Алієв заявив, що "відбив би голову" журналістові

Колишній футболіст Динамо Олександр Алієв поділився думками щодо конфлікту між гравцем Минаю Євгеном Селезньовим та журналістом Андрієм Сеньківим. Ексгравець розкритикував представника ЗМІ.

Алієв: Потрібно бути чоловіком

Ексгравець Динамо розповів, що вчинив би на місці Селезньова. Він наголосив, що розібрався б із журналістом "по-чоловічому".

Варте уваги Якби Селезньов був розумнішим, то знайшов би Сеньківа і дав йому "прикурити", – захисник Динамо

Піариться за рахунок Селі. Його привів Панков. Ось це записувати. Ганебний щур. Навіщо ти записуєш? Ти мужик, ти написав, виставив. Ну прийди скажи Жеці. Зараз погрожуєш. Проти Жеки порушили кримінальну справу. Для чого це? Що ж ти тоді обi*рався перед ним?,

– сказав Олександр.

Алієв заявив, що у подібній ситуації він відлуплював би представника преси. До того ж змусив би його просити вивчення перед усією країною.

"Я приїхав би, відбив би голову і все. Я б не розмовляв з ним. Що в мене мало друзів, які не зможуть його знайти? Він же не буде сидіти ховатися в під'їзді, у квартирі. Приїхав би, передусім відбив би голову, і записав, щоб він попросив вибачення перед усією країною. Що був не правий. Потрібно бути чоловіком", – наголосив ексфутболіст.

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