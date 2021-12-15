Україна в сумі "взяла" 248 кілограмів

Марущак вдалося стати абсолютною чемпіонкою у ваговій категорії до 81 кілограма. Під час чемпіонату світу українка виявилася найкращою у ривку та поштовху.

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Перше так зване мале "золото" Марущак принесла Україні у ривку, взявши 113 кілограмів. Аліна на 5 кілограмів перевершила суперницю з Південної Кореї.

Відео вирішального ривку Марущак

У поштовху Марущак знову стала найкращою, взявши 135 кілограмів у другій спробі. Тим сами українка виграла друге мале "золото".

У сумі чинна чемпіонка Європи Марущак продемонструвала результат 248 кілограмів, що й принесло їй трете "золото" та перемогу на чемпіонаті світу.

Відео вирішального поштовху Аліни Марущак

Чемпіонат світу з важкої атлетики, результати

1. Аліна Марущак (Україна) 248 кілограмів

2. Валерія Рівас (Колумбія) 239 кілограмів

3. Ісеул Кім (Південна Корея) 238 кілограмів