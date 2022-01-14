Ганьба для Формули-1, – керівник Mercedes про можливе закінчення кар'єри Хемілтона

Семиразовий чемпіон світу у класі Формула-1 Льюїс Хемілтон буцімто може закінчити кар'єру після скандального фіналу сезону-2021. В останній гонці пілот Mercedes програв Максу Ферстаппену з Red Bull титул чемпіона світу.

Нещодавно у британських ЗМІ з'явилася інформація, що нема ніякої ясності щодо того, чи вийде Хемілтон на першу гонку сезону-2022 у Бахрейні.

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Ймовірною причиною закінчення кар'єри Хемілтона у Формулі-1 називають результат останньої гонки сезону-2021. Льюїс на останньому колі гран-прі Абу-Дабі програв Ферстаппену.

Дирекція гонки прийняла сумнівні рішення, які допомогли Максу випередити Хемілтона та вперше в кар'єрі стати чемпіоном світу.

Міжнародна автомобільна федерація розслідує інцидент на гран-прі Абу-Дабі й оприлюднить остаточне рішення перед першою гонкою сезону-2022.

Вольфф: Хемілтону дуже складно

Виконавчий директор Mercedes Тото Вольфф прокоментував тривале мовчання Хемілтона, який не дає інтерв'ю. За його словами, Льюїсу наразі дуже складно.

"Хоч би які перешкоди перед ним не виникали, він усе своє життя знав про те, що відповідати на це треба діями на трасі. Але зараз йому дуже складно – якщо він не зумів краще розуміти те, що правильно, а що ні. Скажімо так, на усвідомлення подібних речей просто потрібен час", – заявив Вольфф.

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Також він прокоментував чутки про закінчення кар'єри британця.

Я дуже сподіваюся, що ми знову побачимо Льюїса. Він найважливіша частина нашого спорту. Якщо найкращий гонщик Формули-1 вирішить закінчити кар'єру через обурливі суддівські рішення, це стане ганьбою для всієї Формули-1,

– резюмував Вольфф.