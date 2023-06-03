Галтьє покине посаду головного тренера ПСЖ, – ЗМІ

Французький клуб вже почав думати про наступний сезон. Попри 2 титули на внутрішній арені, боси ПСЖ не задоволені результатами – і вбачають проблему в головному тренері.

56-річний французький тренер не зміг переконати керівництво, що він саме та людина, яка приведе ПСЖ до перемоги в Лізі чемпіонів. Очікується, що офіційно про припинення роботи Галтьє в Парижі буде оголошено після останнього туру Ліги 1.

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Внутрішніх трофеїв недостатньо

У клубі вже ухвалили рішення про те, що після завершення сезону-2022/2023 тренер залишить пост головного тренера. То ж, матч заключного туру чемпіонату Франції з Клермоном, який відбудеться у суботу, 3 червня, стане останнім для Галтьє на чолі французького гегемона.

Контракт Крістофа з парижанами розрахований до червня 2024 року. Під його керівництвом ПСЖ виграв чемпіонат Франції, Суперкубок, а також дійшов до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, де поступився мюнхенській Баварії.

Також матч проти Клермона може стати останнім у складі ПСЖ і для семиразового володаря Золотого м'яча – Ліонеля Мессі, хоча клуб не підтверджує цю інформацію

ПСЖ під керівництвом Галтьє