Гаель попросив доглянути за Еліною, – Беленюк кумедно підтримав Світоліну на Олімпіаді

Український борець і народний депутат Жан Беленюк підтримав Еліну Світоліну на олімпійському тенісному турнірі.

Жан Беленюк в своєму інстаграмі написав, що наглядає за Світоліною на Олімпійських іграх.

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"Гаель Монфіс попросив доглянути за Еліною. Сказав, що, крім мене, в збірній України нікому не довіряє. Я навіть не знаю чому. Є ж ще Кеджау Ньябалі", – написав борець.

Еліна Світоліна вийшла у півфінал Олімпіади