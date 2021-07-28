Жан Беленюк в своєму інстаграмі написав, що наглядає за Світоліною на Олімпійських іграх.
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"Гаель Монфіс попросив доглянути за Еліною. Сказав, що, крім мене, в збірній України нікому не довіряє. Я навіть не знаю чому. Є ж ще Кеджау Ньябалі", – написав борець.
Еліна Світоліна вийшла у півфінал Олімпіади
- Схоже, що підтримка Беленюка допомогла Еліні. 28 липня українка боролась за путівку у півфінал Олімпіади-2020. Перша ракетка України впевнено крокує за нагородами у Токіо, перегравши італійку Камілу Джорджі.
- Ніколи раніше представники України не доходили до півфінальної стадії Ігор в одиночному розряді.
- У наступному колі Світоліна зіграє чешкою Маркетою Вондрушовою (Чехія, 42).