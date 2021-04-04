Монфіс заплатив 700 тисяч євро за обручку для Світоліної, – ЗМІ

Читать новость на русском

Джерело:

"Великий теніс України"

Французькому тенісисту Гаелю Монфісу довелося щедро заплатити за обручку, яку він подарував українця Еліні Світоліній. Українська тенісистка Світоліна заручилася з Монфісом.

Обручка прикрашена діамантом смарагдового огранювання

34-річний Гаель Монфіс вирішив подарувати Еліні Світоліній прикрасу британського бренду Graff.

До теми Еліна Світоліна погодилася вийти заміж за Гаеля Монфіса

Обручка прикрашена діамантом смарагдового огранювання вагою у 5,5 карата. Вартість виробу оцінюється приблизно у 700 тисяч євро.

Британський ювелірний дім Graff був заснований в 1960 році Лоуренсом Граффом. Повідомляється, що представник родини Графф особисто відбирає з колекції кожен камінь для обручок, щоб гарантувати його бездоганне походження.

За даними ATP, призові Монфіса за кар'єру складають понад 19 мільйонів доларів. Француз виграв 10 турнірів.

Що відомо про відносини Монфіса та Світоліної

  • Про відносини пари стало відомо у січні 2019 року під час Australian Open. Француз з'являвся на матчах Світоліної та сидів поруч з тренером українки.
  • Згодом пара створила спільну інстаграм-сторінку g.e.m.s.life. Пара декілька разів видаляла акаунт і двічі робила паузу у відносинах.
  • У лютому 2021 року Світоліна заявила про те, що вона більше не зустрічається з Монфісом. Та 31 березня 2021 року на їх спільній сторінці в інстаграм знову з'явилися пости.
  • 3 квітня Монфіс зробив пропозицію Світоліній вийти заміж. Українська тенісистка відповіла згодою.