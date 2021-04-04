Монфіс заплатив 700 тисяч євро за обручку для Світоліної, – ЗМІ

Джерело:"Великий теніс України"
Французькому тенісисту Гаелю Монфісу довелося щедро заплатити за обручку, яку він подарував українця Еліні Світоліній. Українська тенісистка Світоліна заручилася з Монфісом.
34-річний Гаель Монфіс вирішив подарувати Еліні Світоліній прикрасу британського бренду Graff.
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Обручка прикрашена діамантом смарагдового огранювання вагою у 5,5 карата. Вартість виробу оцінюється приблизно у 700 тисяч євро.
Британський ювелірний дім Graff був заснований в 1960 році Лоуренсом Граффом. Повідомляється, що представник родини Графф особисто відбирає з колекції кожен камінь для обручок, щоб гарантувати його бездоганне походження.За даними ATP, призові Монфіса за кар'єру складають понад 19 мільйонів доларів. Француз виграв 10 турнірів.