Монфіс заплатив 700 тисяч євро за обручку для Світоліної, – ЗМІ

Французькому тенісисту Гаелю Монфісу довелося щедро заплатити за обручку, яку він подарував українця Еліні Світоліній. Українська тенісистка Світоліна заручилася з Монфісом.

Обручка прикрашена діамантом смарагдового огранювання

34-річний Гаель Монфіс вирішив подарувати Еліні Світоліній прикрасу британського бренду Graff.

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Обручка прикрашена діамантом смарагдового огранювання вагою у 5,5 карата. Вартість виробу оцінюється приблизно у 700 тисяч євро.

Британський ювелірний дім Graff був заснований в 1960 році Лоуренсом Граффом. Повідомляється, що представник родини Графф особисто відбирає з колекції кожен камінь для обручок, щоб гарантувати його бездоганне походження.

Що відомо про відносини Монфіса та Світоліної

Про відносини пари стало відомо у січні 2019 року під час Australian Open. Француз з'являвся на матчах Світоліної та сидів поруч з тренером українки.

Згодом пара створила спільну інстаграм-сторінку g.e.m.s.life. Пара декілька разів видаляла акаунт і двічі робила паузу у відносинах.

У лютому 2021 року Світоліна заявила про те, що вона більше не зустрічається з Монфісом. Та 31 березня 2021 року на їх спільній сторінці в інстаграм знову з'явилися пости.

3 квітня Монфіс зробив пропозицію Світоліній вийти заміж. Українська тенісистка відповіла згодою.

За даними ATP, призові Монфіса за кар'єру складають понад 19 мільйонів доларів. Француз виграв 10 турнірів.