Ф'юрі знайшов винних у поразці Джошуа від Усика: різка заява

Батько чемпіона світу за версією WBC Тайсона Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) Джон звинуватив тренерів Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) в поразці від Олександра Усика (19-0, 13 КО). За його словами, британський боксер обрав неправильну тактику на бій і не використовував свої сильні якості.

Після сенсаційної поразки Джошуа від Усика Джон Ф'юрі закликав критиків залишити в спокої британського боксера, переадресувавши обурення тренерам Ей-Джея.

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"Послухайте, Усик дуже незручний суперник. Очевидно, що Джошуа ніколи раніше проти такого опонента не бився. Що йому дійсно було потрібно зробити, так це прийняти план на бій Чісори. Дерек виступив проти Усика краще в порівнянні з Джошуа. Думаю, якби Ентоні використовував свою вагу, то все могло піти зовсім по-іншому. Я був здивований його діями, тому що Джошуа здоровий хлопець", – сказав він.

Тренерський штаб Джошуа повинен був внести коригування по ходу поєдинку, але цього не відбулося. У восьмому раунді вони постійно говорили: "Будь розумним, працюй джебом". Це не спрацювало, тому що він бився з досвідченим, технічним бійцем. Джошуа з самого початку грав за правилами Усика. Вони не спробували щось змінити. Так що в його поразці винен тренерський штаб,

– заявив Джон Ф'юрі.

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