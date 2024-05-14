Чергова зміна риторики: Ф'юрі висловився щодо Усика перед "боєм століття" – реакція українця

У суботу, 18 травня, світ отримає першого абсолютного чемпіона світу в хевівейті за останню чверть століття. За це звання змагатимуться непереможні Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі.

Обидва боксери наразі прибули в Саудівську Аравію. Вони поводять завершальну підготовку до битви та намагаються залізти в голову один одному.

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Ігри розуму від боксерів

Чергову спробу ігор розуму спробував влаштувати Тайсон Ф'юрі. Після серії образливих висловів щодо Олександра Усика він кардинально змінив свою риторику та дуже компліментарно оцінив свого майбутнього суперника, заявивши, що українець найкраща людина, з якою він коли-небудь бився.

Він кращий, ніж Володимир Кличко, Деонтей Вайлдер, Чісора. Він кращий, ніж вони всі. Він дворазовий чемпіон світу у двох вагових категоріях і чемпіон Олімпійських ігор. Мене дуже вразило все, що він зробив. Він відбив голову Ентоні Джошуа, який мав бути вбивцею. Він виконав гарну роботу над усіма людьми, із ким він бився. Він побив молодого Дюбуа, якому лише 26 років. А Усику було 36-37,

– сказав Ф’юрі.

Такі слова зовсім не здивували Олександра Усика. В інтерв'ю The Stomping Ground він заявив, що це вже не перша така зміна висловів щодо нього та припустив, чому так відбувається:

Я думаю, що в Тайсона біполярний розлад. Одного тижня він каже, що я кролик, що я поганий, напівважковаговик. Наступного тижня каже, що я гарний боксер, каже багато гарних слів про мене. Я не думаю про це. Я зосереджений лише на поєдинку.

Нагадаємо, що переможець бою на "Kingdom Arena" стане першим абсолютним чемпіоном світу в хевівейті в епоху чотирьох поясів. У жовтні між боксерами запланований реванш.

. Команди Усика та Ф'юрі вже встигли влаштувати сутичку , під час якої до крові розбив голову батько "Циганського короля".

Зазначимо, що поєдинок Усик – Ф'юрі буде транслювати медіаплатформа Megogo. Він розпочнеться не раніше 00:30 в ніч з 18 на 19 травня.